Щеплених хоча б однією дозою вакцини від COVID-19 в Україні вже 7,5 мільйона

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"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 548 873 людини, з них отримали одну дозу – 7 548 871 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 135 032 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 683 903 щеплення", - повідомили у МОЗ.

Деталі

39 060 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 10 жовтня 2021 року. Одну дозу отримали 19 277 людей, повністю імунізовані - 19 783 людини.

Протягом доби працювали: 353 мобільні бригади, 1 282 пункти щеплення; 356 центрів вакцинації.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.