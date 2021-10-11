Щеплених хоча б однією дозою вакцини від COVID-19 в Україні вже 7,5 мільйона
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 6,1 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже майже 13,7 мільйона щеплень, за останню добу з яких - 39 тисяч, майже порівну першою та другою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
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"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 548 873 людини, з них отримали одну дозу – 7 548 871 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 135 032 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 683 903 щеплення", - повідомили у МОЗ.
Деталі
39 060 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 10 жовтня 2021 року. Одну дозу отримали 19 277 людей, повністю імунізовані - 19 783 людини.
Протягом доби працювали: 353 мобільні бригади, 1 282 пункти щеплення; 356 центрів вакцинації.
Доповнення
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.