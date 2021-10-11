Привитых хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19 в Украине уже 7,5 миллиона
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 6,1 миллиона человек. При этом в целом сделали уже почти 13,7 миллиона прививок, за последние сутки из которых - 39 тысяч, почти поровну первой и второй дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
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"С начала прививочной кампании привито 7 548 873 человека, из них получили одну дозу - 7 548 871 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 135 032 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 683 903 прививки", - сообщили в Минздраве.
Детали
39 060 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 10 октября 2021 года. Одну дозу получили 19 277 человек, полностью иммунизированы - 19783 человека.
В течение суток работали: 353 мобильные бригады, 1282 пункты прививки; 356 центров вакцинации.
Дополнение
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.