Привитых хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19 в Украине уже 7,5 миллиона

КИЕВ. 11 октября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 6,1 миллиона человек. При этом в целом сделали уже почти 13,7 миллиона прививок, за последние сутки из которых - 39 тысяч, почти поровну первой и второй дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.