Ще успішніший: у NASA повідомили про другий політ вертольота на Марсі

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“Вертоліт Mars Helicopter успішно завершив свій другий політ, зробивши це зображення за допомогою чорно-білої навігаційної камери. Він також досяг нових рубежів — більшої висоти, більш тривалого зависання і поперечного польоту”, - повідомило управління у Twitter.

Деталі

На сайті NASA опублікували також фото та відео з другого польоту пристрою. Так, зокрема, вертоліт зняв свою тінь, пролітаючи над Езеро — кратером на заході рівнини Ісіди.

Доповнення

Ingenuity — це мінівертоліт вагою 1,8 кг, який прилетів на Марс на борту марсохода Perseverance, який приземлився в лютому 2021 року.

У березні головний розробник Ingenuity Боб Белара відзначав, що апарат досить крихкий. У разі падіння він може зазнати пошкоджень, через які може виникнути несправність. Керівник планетологічного підрозділу NASA Лорі Глейз підкреслювала, що Ingenuity, маса якого становить близько 1,8 кг, повинен стати “першим вертольотом, який полетить на іншій планеті”.

Вона вказувала, що фахівці будуть робити фотографії за допомогою встановлених на апараті камер. За словами Глейз, це дозволить зібрати інформацію про деякі ділянки поверхні Червоної планети, за якими важко спостерігати з космосу.

Спочатку апарат повинен піднятися на висоту близько 3 м. Пізніше висота польоту збільшиться до 5 м. Очікується, що польоти апарату триватимуть не менше 31 земної доби.

Марсохід Perseverance 18 лютого здійснив посадку в районі кратера Езеро.