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Еще более успешный: в NASA сообщили о втором полете вертолета на Марсе

Еще более успешный: в NASA сообщили о втором полете вертолета на Марсе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. Минивертолет Ingenuity (“Изобретательность”), доставленный на Марс на борту марсохода Perseverance (“Настойчивость”), совершил второй успешный полет над поверхностью Красной планеты. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает УНН.

Цитата

«Вертолет Mars Helicopter успешно завершил свой второй полет, сделав это изображение с помощью черно-белой навигационной камеры. Он также достиг новых рубежей - большей высоты, более длительного зависания и поперечного полета», - сообщило управление в Twitter.

Детали

На сайте NASA опубликовали также фото и видео со второго полета устройства. Так, в частности, вертолет заснял свою тень, пролетая над Езеро – кратером на западе равнины Исиды.

Дополнение

Ingenuity - это минивертолит весом 1,8 кг, который прилетел на Марс на борту марсохода Perseverance, который приземлился в феврале 2021 года.

В марте главный разработчик Ingenuity Боб Белара отмечал, что аппарат довольно хрупкий. В случае падения он может получить повреждения, из-за которых может возникнуть неисправность. Руководитель планетологичного подразделения NASA Лори Глейз подчеркивала, что Ingenuity, масса которого составляет около 1,8 кг, должен стать "первым вертолетом, который полетит на другой планете".

Она указывала, что специалисты будут делать фотографии с помощью установленных на аппарате камер. По словам Глейз, это позволит собрать информацию о некоторых участках поверхности Красной планеты, за которыми трудно наблюдать из космоса.

Сначала аппарат должен подняться на высоту около 3 м. Позже высота полета увеличится до 5 м. Ожидается, что полеты аппарата продлятся не менее 31 земных суток.

Марсоход Perseverance 18 февраля совершил посадку в районе кратера Езеро.

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