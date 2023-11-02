Ще три штати США визнали Голодомор геноцидом українського народу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що ще три американські штати визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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"Ще три штати – Вашингтон, Мериленд і Арізона - долучились до визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу та проголосили листопад місяцем пам'яті про український Голодомор-геноцид", - йдеться у повідомленні Маркарової.
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Станом на сьогодні уже 31 американський штат видав відповідні прокламації про визнання Голодомору геноцидом.
"Посольство України в США спільно з Крайовий комітет США з визнання Голодомору геноцидом активно працює над розширенням географії визнання Голодомору геноцидом українського народу. Запрошуємо українську громаду по всіх штатах долучатися до кампанії вшанування пам‘яті про жертв Голодомору шляхом організації просвітницьких заходів про жахливий злочин радянського режиму проти українців, скоєний 90 років тому", - зазначила Маркарова.
Пані посол подякувала губернатору штату Вашингтон Джею Інслі, губернатору штату Мериленду Весу Муру, губернатору Арізони Кеті Гобс за солідарність з Україною.
Нагадаємо
26 жовтня Парламент Уельсу ухвалив рішення про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.