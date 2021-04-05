Ще невідомо скільки тримається імунітет від вакцини - Голубовська

Деталі

На питання, як довго триматиметься імунітет після вакцінацііі, Голубовська відповіла:

"Цього ще ніхто не знає. Це все ще вивчається. Вірус є досліджуваним. Ми скільки грип вивчаємо і то новини нескінченні. Поствакцинальний імунітет, зараз є публікації, триває кілька місяців. При коронавірусу він не може бути довічним... Це те захворювання, з яким вакцинуватися потрібно буде щороку".

За її словами, на сьогоднішній день вже підходять до розробки вакцини, щоб вони були ефективними, в тому числі проти цих нових штамів.

Доповнення

В умовах пандемії COVID-19 і старту масової вакцинації дослідники продовжують піднімати та вивчати механізми і тривалість роботи поствакцинального та природного імунітету до коронавірусу.

Нагадаємо, головний санлікар України Віктор Ляшко після вакцинації захворів на COVID-19.

Вакцинація в Україні

В Україні щеплення від коронавірусної хвороби отримало вже близько 292 тисяч людей, у неділю було вакциновано більше 1,2 тис. людей. Ще 400 тисяч осіб стали в чергу на вакцинацію.

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас - вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

При цьому 25 березня в Україну з Китаю прибула перша партія з замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва Sinovac Biotech. Пріоритет по використанню вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech буде виділено на маломобільні групи населення похилого віку.