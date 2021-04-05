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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 40355 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 58403 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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3 марта, 07:14 • 194444 просмотра

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Еще неизвестно сколько держится иммунитет от вакцины - Голубовская

Еще неизвестно сколько держится иммунитет от вакцины - Голубовская

Киев  •  УНН

 • 21193 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. COVID-19 до сих пор изучают, еще неизвестно сколько держится иммунитет от вакцины. Об этом рассказала заслуженный врач Украины, главный инфекционист страны Ольга Голубовская в эфире телеканала "НАШ", передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, как долго будет держаться иммунитет после вакцинациии, Голубовская ответила:

"Этого еще никто не знает. Это все еще изучается. Вирус является исследуемым. Мы сколько грипп изучаем и то новости бесконечны. Поствакцинальный иммунитет, сейчас есть публикации, продолжается несколько месяцев. При коронавирусе он не может быть пожизненным... Это то заболевание, с которым вакцинироваться нужно будет каждый год".

По ее словам, на сегодняшний день уже подходят к разработке вакцины, чтобы они были эффективными, в том числе против этих новых штаммов.

Дополнение

В условиях пандемии COVID-19 и старта массовой вакцинации исследователи продолжают поднимать и изучать механизмы и продолжительность работы поствакцинального и природного иммунитета к коронавирусу.

Напомним, главный санврач Украины Виктор Ляшко после вакцинации заболел COVID-19.

Вакцинация в Украине

В Украине прививку от коронавирусной болезни получило уже около 292 тысяч человек, в воскресенье было вакцинировано более 1,2 тыс. человек. Еще 400 тысяч человек стали в очередь на вакцинацию.

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия из заказанных Украиной 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac производства Sinovac Biotech. Приоритет по использованию вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech будет выделен на маломобильных групп населения пожилого возраста.

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