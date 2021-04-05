Еще неизвестно сколько держится иммунитет от вакцины - Голубовская
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. COVID-19 до сих пор изучают, еще неизвестно сколько держится иммунитет от вакцины. Об этом рассказала заслуженный врач Украины, главный инфекционист страны Ольга Голубовская в эфире телеканала "НАШ", передает корреспондент УНН.
Детали
На вопрос, как долго будет держаться иммунитет после вакцинациии, Голубовская ответила:
"Этого еще никто не знает. Это все еще изучается. Вирус является исследуемым. Мы сколько грипп изучаем и то новости бесконечны. Поствакцинальный иммунитет, сейчас есть публикации, продолжается несколько месяцев. При коронавирусе он не может быть пожизненным... Это то заболевание, с которым вакцинироваться нужно будет каждый год".
По ее словам, на сегодняшний день уже подходят к разработке вакцины, чтобы они были эффективными, в том числе против этих новых штаммов.
Дополнение
В условиях пандемии COVID-19 и старта массовой вакцинации исследователи продолжают поднимать и изучать механизмы и продолжительность работы поствакцинального и природного иммунитета к коронавирусу.
Напомним, главный санврач Украины Виктор Ляшко после вакцинации заболел COVID-19.
Вакцинация в Украине
В Украине прививку от коронавирусной болезни получило уже около 292 тысяч человек, в воскресенье было вакцинировано более 1,2 тыс. человек. Еще 400 тысяч человек стали в очередь на вакцинацию.
В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).
При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия из заказанных Украиной 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac производства Sinovac Biotech. Приоритет по использованию вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech будет выделен на маломобильных групп населения пожилого возраста.