Поствакцинальный или природный: какой иммунитет от COVID-19 дольше работает - The Washington Post
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В условиях пандемии COVID-19 и старта массовой вакцинации исследователи продолжают поднимать и изучать механизмы и длительность работы поствакцинального и природного иммунитета к коронавирусу. Об этом пишет The Washington Post, сообщает УНН.
Детали
Большая часть гипотезы основывается на том, что можно экстраполировать данные о природном иммунитете к COVID-19 на принцип работы поствакцинального. К тому же после старта массовых вакцинаций прошло совсем недостаточно времени, для того, чтобы можно было предметней изучать вопрос.
Современные исследования показывают, что люди, которые были инфицированы COVID-19, сохранили иммунитет, устойчивый в течение восьми месяцев. Это дает ученым исходную точку в прогнозировании того, как долго может храниться иммунитет после вакцинации.
Но исследования также показывают, что у людей, которые имели тяжелое течение болезни, сильнее иммунная реакция, чем у тех, кто перенес легкую форму заболевания. Поскольку иммунитет, вызванный вакциной, похожий на естественный иммунитет, который люди получают после того, как переболели тяжелой формой COVID-19, то лица, принимающие вакцину могут быть защищены лучше, чем большинство людей с естественным иммунитетом, предполагает профессор микробиологии и иммунологии в Университете Рочестера Дэвид Топхэм.
Однако, со временем антитела начинают исчезать. Когда антитела снижаются до уровня, который уже не гарантирует защиты, люди могут повторно заразиться. Однако, ученые предполагают, что в таком случае после реинфекции течение болезни должно быть легче.
Добавим
Также ученые изучают коронавирус и роль иммунных Т-клеток памяти, которые сохраняются в течение всей жизни и вырабатывают антитела при повторном проникновении патогена в организм. По их мнению, некоторые люди, которые были госпитализированы в результате тяжелого течения COVID-19, имели высокую концентрацию Т-клеток памяти, а антитела в их организме циркулировали около девяти месяцев после инфицирования.
"Даже если уровень антител уменьшится, и вы инфицируетесь новым вариантом болезни, Т-клетки памяти, если их у вас достаточно, очень быстро отреагируют и могут защитить вас от тяжелого течения болезни", - рассказал исследователь Дэвид Топхэм.