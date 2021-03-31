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Поствакцинальный или природный: какой иммунитет от COVID-19 дольше работает - The Washington Post

Поствакцинальный или природный: какой иммунитет от COVID-19 дольше работает - The Washington Post

Киев  •  УНН

 • 25532 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В условиях пандемии COVID-19 и старта массовой вакцинации исследователи продолжают поднимать и изучать механизмы и длительность работы поствакцинального и природного иммунитета к коронавирусу. Об этом пишет The Washington Post, сообщает УНН

Детали

Большая часть гипотезы основывается на том, что можно экстраполировать данные о природном иммунитете к COVID-19 на принцип работы поствакцинального. К тому же после старта массовых вакцинаций прошло совсем недостаточно времени, для того, чтобы можно было предметней изучать вопрос.

Современные исследования показывают, что люди, которые были инфицированы COVID-19, сохранили иммунитет, устойчивый в течение восьми месяцев. Это дает ученым исходную точку в прогнозировании того, как долго может храниться иммунитет после вакцинации.

Но исследования также показывают, что у людей, которые имели тяжелое течение болезни, сильнее иммунная реакция, чем у тех, кто перенес легкую форму заболевания. Поскольку иммунитет, вызванный вакциной, похожий на естественный иммунитет, который люди получают после того, как переболели тяжелой формой COVID-19, то лица, принимающие вакцину могут быть защищены лучше, чем большинство людей с естественным иммунитетом, предполагает профессор микробиологии и иммунологии в Университете Рочестера Дэвид Топхэм.

Однако, со временем антитела начинают исчезать. Когда антитела снижаются до уровня, который уже не гарантирует защиты, люди могут повторно заразиться. Однако, ученые предполагают, что в таком случае после реинфекции течение болезни должно быть легче.

Добавим

Также ученые изучают коронавирус и роль иммунных Т-клеток памяти, которые сохраняются в течение всей жизни и вырабатывают антитела при повторном проникновении патогена в организм. По их мнению, некоторые люди, которые были госпитализированы в результате тяжелого течения COVID-19, имели высокую концентрацию Т-клеток памяти, а антитела в их организме циркулировали около девяти месяцев после инфицирования.

"Даже если уровень антител уменьшится, и вы инфицируетесь новым вариантом болезни, Т-клетки памяти, если их у вас достаточно, очень быстро отреагируют и могут защитить вас от тяжелого течения болезни", - рассказал исследователь Дэвид Топхэм.

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