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Поствакцинальний або природний: який імунітет від COVID-19 довше працює - The Washington Post

Поствакцинальний або природний: який імунітет від COVID-19 довше працює - The Washington Post

Київ • УНН

 • 25550 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. В умовах пандемії COVID-19 і старту масової вакцинації дослідники продовжують піднімати і вивчати механізми і тривалість роботи поствакцинального і природного імунітету до коронавірусу. Про це пише The Washington Post, повідомляє УНН.

Деталі

Велика частина гіпотези грунтується на тому, що можна екстраполювати дані про природний імунітет до COVID-19 на принцип роботи поствакцинального. До того ж, після старту масових вакцинацій пройшло зовсім недостатньо часу, для того, щоб можна було предметно вивчати питання.

Сучасні дослідження показують, що люди, які були інфіковані COVID-19, зберегли імунітет, стійкий протягом восьми місяців. Це дає вченим вихідну точку в прогнозуванні того, як довго може зберігатися імунітет після вакцинації.

Але дослідження також показують, що у людей, які мали важкий перебіг хвороби, сильніша імунна реакція, ніж у тих, хто переніс легку форму захворювання. Оскільки імунітет, викликаний вакциною, схожий на природний імунітет, який люди отримують після того, як перехворіли на важку форму COVID-19, то особи, які беруть вакцину можуть бути захищені краще, ніж більшість людей з природним імунітетом, передбачає професор мікробіології і імунології в Університеті Рочестера Девід Топхем.

Однак, з часом антитіла починають зникати. Коли антитіла знижуються до рівня, який вже не гарантує захисту, люди можуть повторно заразитися. Однак, вчені припускають, що в такому випадку після реінфікування перебіг хвороби має бути легшим.

Додамо

Також вчені вивчають коронавірус і роль імунних Т-клітин пам'яті, які зберігаються протягом усього життя і виробляють антитіла при повторному проникненні патогена в організм. На їхню думку, деякі люди, які були госпіталізовані в результаті важкого перебігу COVID-19, мали високу концентрацію Т-клітин пам'яті, а антитіла в їх організмі циркулювали близько дев'яти місяців після інфікування.

"Навіть якщо рівень антитіл зменшиться, і ви інфікуєтесь новим варіантом хвороби, Т-клітини пам'яті, якщо їх у вас достатньо, дуже швидко відреагують і можуть захистити вас від тяжкого перебігу хвороби", - розповів дослідник Девід Топхем.

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