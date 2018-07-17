СБУ: житель Нікополя перепродавав зброю із зони ООС

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили та блокували у Дніпропетровській області незаконний збут зброї та боєприпасів. Про це повідомила прес-служба СБУ, передає УНН.

“Під час обшуків за місцем проживання зловмисника співробітники СБУ вилучили автомат Калашникова з глушником, мисливську рушницю DARCE TOURS, три пістолети, понад дев’ятсот патронів різного калібру та вісім магазинів для різних видів зброї”, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що мешканець Нікополя скуповував зброю, зокрема незаконно вивезену з району проведення операції Об’єднаних сил, займався її реставрацією та переробкою з метою продажу.

У рамках раніше відкритого кримінального провадження вирішується питання щодо кваліфікації дій затриманого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, у Києві поліція влаштувала облаву на торгівців зброєю.

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