СБУ: житель Никополя перепродавал оружие из зоны ООС

“Во время обысков по месту жительства злоумышленника сотрудники СБУ изъяли автомат Калашникова с глушителем, охотничье ружье DARCE TOURS, три пистолета, более девятисот патронов различного калибра и восемь магазинов для различных видов оружия”, — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что житель Никополя скупал оружие, в частности незаконно вывезенное из района проведения операции Объединенных сил, занимался его реставрацией и переработкой с целью продажи.

В рамках ранее открытого уголовного производства решается вопрос о квалификации действий задержанного по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, в Киеве полиция устроила облаву на торговцев оружием.