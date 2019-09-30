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СБУ провело обшуки у приміщеннях Житомирської митниці: викрито злочинну схему

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН.Співробітники Служби безпеки України в Житомирській області викрили міжрегіональний центр з мінімізації податкових платежів, який "спеціалізувався" на розмитненні транспортних засобів за заниженою оціночною вартістю. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.

СБУ провело обшуки у приміщеннях Житомирської митниці: викрито злочинну схему

Так, правоохоронці встановили, що група осіб зареєструвала декілька підконтрольних суб’єктів господарювання-резидентів у Житомирі і Рівному та компаній-нерезидентів – у офшорних зонах. Реквізити компаній ділки використовували під час імпорту автомобілів із держав Євросоюзу. При цьому за рахунок заниження вартості транспортних засобів та відповідно зменшення обов’язкових митних платежів до державного бюджету автівки "дешевшали" фактично вдвічі.

За даними СБУ, з початку року через "руки" зловмисників пройшло понад 400 автомобілів, завезених в Україну за заниженою митною вартістю на замовлення "клієнтів". За попередніми оцінками, за цей період бюджет держави недоотримав приблизно 10 мільйонів гривень обов’язкових митних платежів і зборів.

"У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці провели півтора десятка обшуків у службових приміщеннях Житомирської митниці та її структурних підрозділах, а також за місцями реєстрації фірм-учасників центру. Під час слідчих дій вилучено чорнові записи, реєстраційні і бухгалтерські документи, документи митного оформлення, печатки фірм та оргтехніку, на якій "виготовлялася" документація тощо. Слідчі Управління СБУ в Житомирській області провадять досудове розслідування у кримінальному провадженні, в межах якого перевіряється інформація щодо причетності до протиправної діяльності посадовців митниці", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Як повідомляв УНН, раніше цього місяця посадовцям Житомирської митниці було повідомлено про підозру в нанесені збитків державі.

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