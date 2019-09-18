Посадовцям Житомирської митниці повідомлено про підозру в нанесені збитків державі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Митникам, дії яких завдали державі 900 тисяч гривень збитків, повідомлено про підозру. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
“Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, викрили масштабні зловживання посадовців Житомирської митниці ДФС. Керівнику відділу митного оформлення одного із митних постів та двом його підлеглим повідомлено про підозру у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки”, — йдеться в повідомленні.
Посадовців викрили 17 вересня 2019 року.
За даними слідства, керівник відділу митного оформлення та двоє його підлеглих здійснювали митне оформлення нафтопродуктів за недостовірною класифікацією. Як наслідок, оформлення товарів здійснювалось за заниженими митними ставками. За результатами експертизи такі дії митників завдали держбюджету збитків на суму 900 тисяч гривень.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу та відсторонення від займаних посад.
Посадовців підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1 та ч. 2. ст. 364 Кримінального кодексу України).
У разі доведення вини підозрюваним митникам загрожує арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.