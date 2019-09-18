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19:19 • 59081 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 111393 просмотра

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Должностным лицам Житомирской таможни сообщено о подозрении в нанесении убытков государству

Должностным лицам Житомирской таможни сообщено о подозрении в нанесении убытков государству

Киев  •  УНН

 • 11791 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Таможенникам, действия которых нанесли государству 900 тысяч гривен убытков, сообщено о подозрении. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

“Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, разоблачили масштабные злоупотребления должностных лиц Житомирской таможни ГФС. Руководителю отдела таможенного оформления одного из таможенных постов и двум его подчиненным сообщено о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия”, — говорится в сообщении.

Должностных лиц разоблачили 17 сентября 2019 года.

По данным следствия, руководитель отдела таможенного оформления и двое его подчиненных осуществляли таможенное оформление нефтепродуктов по недостоверной классификации. Как следствие, оформление товаров осуществлялось по заниженным таможенным ставкам. По результатам экспертизы такие действия таможенников нанесли госбюджету ущерб на сумму 900 тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранения от занимаемых должностей.

Должностных лиц подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 1 и ч. 2. ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины подозреваемым таможенникам грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

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