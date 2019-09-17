Посадовців Житомирської митниці викрили на мільйонних зловживаннях
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Служба безпеки України викрила на масштабних зловживаннях групу працівників одного з митних постів Житомирської митниці Державної фіскальної служби. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Встановлено, що керівник відділу митного оформлення та двоє його підлеглих, головних державних інспекторів, організували корупційний механізм мінімізації імпортного мита комерційним структурам, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю", - йдеться в повідомленні.
Посадовці здійснювали оформлення нафтопродуктів за недостовірною класифікацією за заниженими ставками мита. За результатами експертизи, як проінформували у спецслужбі, лише у 2019 році через дії зловмисників державному бюджету завдано збитки на майже 900 тисяч гривень.
"Трьом працівникам митниці повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо їх відсторонення від займаних посад", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, військова прокуратура Центрального регіону України затримала на хабарі начальника Полтавської митниці.