Чиновников Житомирской таможни разоблачили в миллионных злоупотреблениях
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила на масштабных злоупотреблениях группу работников одного из таможенных постов Житомирской таможни Государственной фискальной службы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Установлено, что руководитель отдела таможенного оформления и двое его подчиненных, главных государственных инспекторов, организовали коррупционный механизм минимизации импортных пошлин коммерческим структурам, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью", - говорится в сообщении.
Чиновники осуществляли оформление нефтепродуктов по недостоверной классификации по заниженным ставкам пошлины. По результатам экспертизы, как проинформировали в спецслужбе, только в 2019 году из-за действий злоумышленников государственному бюджету нанесен ущерб почти 900 тысяч гривен.
"Трем работникам таможни сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об их отстранении от занимаемых должностей", - говорится в сообщении.
Напомним, военная прокуратура Центрального региона Украины задержала на взятке начальника Полтавской таможни.