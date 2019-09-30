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СБУ провело обыски в помещениях Житомирской таможни: разоблачена преступная схема

Киев • УНН

 • 14711 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины в Житомирской области разоблачили межрегиональный центр по минимизации налоговых платежей, который "специализировался" на растаможке транспортных средств по заниженной оценочной стоимости. Об этом сообщает пресс служба СБУ, передает УНН.

СБУ провело обыски в помещениях Житомирской таможни: разоблачена преступная схема

Так, правоохранители установили, что группа лиц зарегистрировала несколько подконтрольных субъектов хозяйствования-резидентов в Житомире и Ровно и компаний-нерезидентов - в оффшорных зонах. Реквизиты компаний дельцы использовали при импорте автомобилей из государств Евросоюза. При этом за счет занижения стоимости транспортных средств и соответственно уменьшение обязательных таможенных платежей в государственный бюджет машины "дешевели" фактически вдвое.

По данным СБУ, с начала года через руки злоумышленников прошло более 400 автомобилей, ввезенных в Украину по заниженной таможенной стоимости на заказ "клиентов". По предварительным оценкам, за этот период бюджет государства недополучил примерно 10000000 гривен обязательных таможенных платежей и сборов.

"В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели полтора десятка обысков в служебных помещениях Житомирской таможни и ее структурных подразделениях, а также по местам регистрации фирм-участников центра. Во время следственных действий изъято черновые записи, регистрационные и бухгалтерские документы, документы таможенного оформления, печати фирм и оргтехнику, на которой "изготавливалась" документация и тому подобное. Следователи Управления СБУ в Житомирской области проводят досудебное расследование в уголовном производстве, в рамках которого перевиряет ься информация о причастности к противоправной деятельности должностных лиц таможни", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНН, ранее в этом месяце чиновникам Житомирской таможни было сообщено о подозрении в нанесены убытки государству.

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