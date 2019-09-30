СБУ провело обыски в помещениях Житомирской таможни: разоблачена преступная схема
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины в Житомирской области разоблачили межрегиональный центр по минимизации налоговых платежей, который "специализировался" на растаможке транспортных средств по заниженной оценочной стоимости. Об этом сообщает пресс служба СБУ, передает УНН.
Так, правоохранители установили, что группа лиц зарегистрировала несколько подконтрольных субъектов хозяйствования-резидентов в Житомире и Ровно и компаний-нерезидентов - в оффшорных зонах. Реквизиты компаний дельцы использовали при импорте автомобилей из государств Евросоюза. При этом за счет занижения стоимости транспортных средств и соответственно уменьшение обязательных таможенных платежей в государственный бюджет машины "дешевели" фактически вдвое.
По данным СБУ, с начала года через руки злоумышленников прошло более 400 автомобилей, ввезенных в Украину по заниженной таможенной стоимости на заказ "клиентов". По предварительным оценкам, за этот период бюджет государства недополучил примерно 10000000 гривен обязательных таможенных платежей и сборов.
"В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели полтора десятка обысков в служебных помещениях Житомирской таможни и ее структурных подразделениях, а также по местам регистрации фирм-участников центра. Во время следственных действий изъято черновые записи, регистрационные и бухгалтерские документы, документы таможенного оформления, печати фирм и оргтехнику, на которой "изготавливалась" документация и тому подобное. Следователи Управления СБУ в Житомирской области проводят досудебное расследование в уголовном производстве, в рамках которого перевиряет ься информация о причастности к противоправной деятельности должностных лиц таможни", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как сообщал УНН, ранее в этом месяце чиновникам Житомирской таможни было сообщено о подозрении в нанесены убытки государству.