СБУ прокоментувала прес-конференцію свого колишнього співробітника в РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Колишній співробітник Служби безпеки України Василь Прозоров був звільнений з відомства за систематичне вживання алкоголю на робочому місці. Про це повідомила прес-служба СБУ, передає УНН.
"Російська пропаганда традиційно нічим не гребує. Тому не дивує, що зрадників, яких всі зневажають, росіяни активно використовують для озвучення своїх заїжджених фейків про "таємні тюрми" тощо", - заявили у спецслужбі.
Зазначається, що Прозорова було звільнено зі Служби безпеки за систематичне вживання алкоголю на робочому місці.
"Показово, що Василь Прозоров був звільнений з посади старшого консультанта-експерта одного з відділів штабу АТЦ Служби безпеки України через службову невідповідність – систематичне вживання алкоголю на робочому місці, дискредитацію звання офіцера", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що раніше колишній співробітник СБУ Василь Прозоров дав прес-конференцію у Росії.
Нагадаємо, у СБУ заявили, що напередодні виборів президента України готується черговий вкид в інформаційний простір, який буде стосуватися начебто листування між керівництвом спецслужби та МВС.