СБУ перевіряє інформацію про ймовірну поїздку українських політиків до Криму – Ю.Тандіт

“Можу лише запевнити, що ми дійсно будемо діяти в рамках закону, ми перевіряємо інформацію щодо громадян України. Можу підтвердити те, що ряд самопризначених посадових осіб з Донецька і Луганська дійсно в’їхали в наш анексований Крим, очевидно, що їх у тому числі й мають на увазі російські політики. Можу підтвердити інформацію, що, за нашими даними, на території нашого анексованого Криму перебувають політики з країн зарубіжжя і Європи в тому числі”, — заявив Ю.Тандіт.



Він пообіцяв офіційно повідомити про результати перевірки, коли вони будуть відомі.

“Про рішення ми повідомимо, це буде офіційне рішення СБУ, ми будемо... реагувати на цю інформацію, як і міністерство закордонних справ”, — сказав радник голови СБУ.



Крім цього, у прокуратурі АР Крим повідомили, що зараз аналізують інформацію про візит, зокрема перевіряють правдивість даних про поїздку саме українських громадян.



Як повідомляв УНН, за даними російських ЗМІ, делегація “європейських та українських політиків” прибула до окупованого Криму з триденним візитом.



Секретар РНБО Олександр Турчинов доручив СБУ перевірити інформацію про візит українських політиків та представників інших країн до Криму.