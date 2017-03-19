СБУ проверяет информацию о возможной поездке украинских политиков в Крым - Ю.Тандит

"Могу лишь заверить, что мы действительно будем действовать в рамках закона, мы проверяем информацию относительно граждан Украины. Могу подтвердить, что ряд самоназначенных должностных лиц из Донецка и Луганска действительно въехали в наш аннексированный Крым, очевидно, что их в том числе и подразумевают российские политики. Могу подтвердить информацию, что, по нашим данным, на территории нашего аннексированного Крыма находятся политики из стран зарубежья и Европы в том числе", - заявил Ю.Тандит.



Он пообещал официально сообщить о результатах проверки, когда они будут известны.

"О решении мы сообщим, это будет официальное решение СБУ, мы будем ... реагировать на эту информацию, как и министерство иностранных дел", - сказал советник председателя СБУ.



Кроме этого, в прокуратуре АР Крым сообщили, что сейчас анализируют информацию о визите, в частности проверяют достоверность данных о поездке именно украинских граждан.



Как сообщал УНН, по данным российских СМИ, делегация "европейских и украинских политиков" прибыла в оккупированный Крыму с трехдневным визитом.



Секретарь СНБО Александр Турчинов поручил СБУ проверить информацию о визитах украинских политиков и представителей других стран в Крым.