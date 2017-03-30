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СБУ ліквідувала інформаторську мережу терористів "ЛНР"

СБУ ліквідувала інформаторську мережу терористів "ЛНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Інформаторську мережу терористичної організації “ЛНР”, до складу якої входило четверо мешканців Рубіжного Луганської області, ліквідувала у зоні проведення АТО Служба безпеки України. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Зокрема правоохоронці затримали організатора “ланки”, який за допомогою трьох спільників передавав бойовикам дані про переміщення військової техніки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 258-3 Кримінального кодексу України. Затриманому оголошено про підозру. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Щодо трьох поплічників організатора інформаторської мережі терористів слідчі дії тривають.

Як повідомляв УНН, жителя Луганщини засудили за фінансування терористів “ЛНР”.

Українські Національні Новини

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