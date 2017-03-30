СБУ ликвидировала информаторську сеть террористов "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Информаторську сеть террористической организации “ЛНР”, в состав которой входило четверо жителей Рубежного Луганской области, ликвидировала в зоне проведения АТО Служба безопасности Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
В частности правоохранители задержали организатора “звенья”, который с помощью трех сообщников передавал боевикам данные о перемещении военной техники.
Открыто уголовное производство по ч. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
По трем приспешников организатора информаторськои сети террористов следственные действия продолжаются.
Как сообщал УНН, житель Луганщины осудили за финансирование террористов “ЛНР”.