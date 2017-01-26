СБУ блокувала виплати пенсій померлим з Луганщини

Правоохоронці встановили, що у 2016 році кількість померлих осіб, з банківських карток яких продовжували знімати пенсії, становила майже чотири тисячі. У середньому з державного бюджету таким громадянам щомісяця виплачувалося вісім мільйонів гривень. Співробітники спецслужби зафіксували факти отримання грошей, нарахованих померлим, представниками незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР".

СБУ отримала беззаперечні підтвердження смерті майже п’ятисот пенсіонерів на території Луганщини, тимчасово підконтрольній проросійським угрупованням. Інформацію СБУ передала Головному управлінню Пенсійного фонду України у Луганській області. Виплати на ці рахунки припинено, вже нараховані гроші повернуто до державного бюджету.



