СБУ заблокировала выплаты пенсий умершим из Луганской области

Правоохранители установили, что в 2016 году количество умерших, с банковских карточек которых продолжали снимать пенсии, составило почти четыре тысячи. В среднем из государственного бюджета таким гражданам ежемесячно выплачивалось восемь миллионов гривен. Сотрудники спецслужбы зафиксировали факты получения денег, начисленных умершим, представителями незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР".

СБУ получила неоспоримые подтверждения смерти почти пятисот пенсионеров на территории Луганской области, временно подконтрольной пророссийским группировкам. Информацию СБУ передала Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Луганской области. Выплаты на эти счета прекратили, уже начисленные деньги возвращены в государственный бюджет.



