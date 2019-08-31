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СБУ: агента російської воєнної розвідки засудили до 9 років

СБУ: агента російської воєнної розвідки засудили до 9 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. За матеріалами Служби безпеки України до 9 років ув'язнення засуджено агента російської воєнної розвідки. Про це повідомили у пресцентрі СБУ, передає УНН.

"За матеріалами СБУ до 9 років позбавлення волі засуджено агента російської воєнної розвідки, який працював на одному із підприємств державного концерну "Укроборонпром", - вказали у спецслужбі.

Співробітники контррозвідки, як повідомляється, встановили, що житель Запоріжжя був завербований у 2014 році на тимчасово анексованій території АР Крим кадровим співробітником ГУ ГШ ЗС РФ для підтримки ідей "русского мира", а також був матеріально зацікавлений.

"Задокументовано, що зловмисник за грошову винагороду збирав для російської спецслужби інформацію про різні аспекти функціонування підприємств вітчизняного ОПК та соціально-політичну обстановку у запорізькому регіоні. Зібрані розвідувальні дані він надсилав через відпрацьовані йому офіцером ГУ ГШ ЗС РФ канали електронного зв’язку, а також передавав під час особистих зустрічей на території РФ, Республіки Білорусь і тимчасово анексованого Криму", - додали у СБУ.

Правоохоронці затримали агента під час перетину державного кордону з матеріалами розвідувального характеру і вилучили прихований магнітний носій інформації (мікро-SD), на якому містилися зібрані для передачі, за завданням російської сторони, розвідувальні відомості.

Шевченківський районний суд міста Києва визнав фігуранта справи винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України, та призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

"Під час проведення досудового розслідування агент визнав свою вину та підписав угоду між прокурором і підозрюваним про визнання винуватості, яка була передана до суду для ухвалення вироку", - зазначили у СБУ.

Нагадаємо, обвинувачений у держзраді Єжов визнав провину і вийшов на свободу за "законом Савченко".

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