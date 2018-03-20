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Савченко знову прийшла до суду, де розглядають справу Рубана

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Народний депутат Надія Савченко прийшла до Апеляційного суду Києва, який сьогодні має розглянути скаргу на арешт керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, затриманого біля Майорського з великою кількістю зброї, передає кореспондент УНН.

Н.Савченко була присутня на судовому засіданні щодо обрання запобіжного заходу Володимиру Рубану і просила суд дозволити їй взяти підозрюваного на поруки. Тоді його арештували на два місяці.

Але від ідеї взяти на поруки підозрюваного Н.Савченко не відмовилася.

Тим часом у ВР внесли подання на зняття з Н.Савченко недоторканності. Їх вже у середу, 21 березня, розглянуть у профільному комітеті, а у разі успішного проходження - у сесійній залі у четвер, 22 березня.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив про незаперечні докази того, що Н.Савченко особисто планувала провести теракт в парламенті.

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