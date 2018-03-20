Савченко знову прийшла до суду, де розглядають справу Рубана
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Народний депутат Надія Савченко прийшла до Апеляційного суду Києва, який сьогодні має розглянути скаргу на арешт керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, затриманого біля Майорського з великою кількістю зброї, передає кореспондент УНН.
Н.Савченко була присутня на судовому засіданні щодо обрання запобіжного заходу Володимиру Рубану і просила суд дозволити їй взяти підозрюваного на поруки. Тоді його арештували на два місяці.
Але від ідеї взяти на поруки підозрюваного Н.Савченко не відмовилася.
Тим часом у ВР внесли подання на зняття з Н.Савченко недоторканності. Їх вже у середу, 21 березня, розглянуть у профільному комітеті, а у разі успішного проходження - у сесійній залі у четвер, 22 березня.
Генпрокурор Юрій Луценко заявив про незаперечні докази того, що Н.Савченко особисто планувала провести теракт в парламенті.