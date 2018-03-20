Савченко снова пришла в суд, где рассматривается дело Рубана

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 14618 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 19587 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 65379 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 75073 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101985 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109157 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116538 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121888 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133009 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146782 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Савченко снова пришла в суд, где рассматривается дело Рубана

Савченко снова пришла в суд, где рассматривается дело Рубана

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Народный депутат Надежда Савченко пришла в Апелляционный суд Киева, который сегодня должен рассмотреть жалобу на арест руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, задержанного возле Майорского с большим количеством оружия, передает корреспондент УНН.

Н.Савченко присутствовала на судебном заседании по избранию меры пресечения Владимиру Рубану и просила суд разрешить ей взять подозреваемого на поруки. Тогда его арестовали на два месяца.

Но от идеи взять на поруки подозреваемого Н.Савченко не отказалась.

Между тем в ВР внесли представление на снятие с Н.Савченко неприкосновенности. Их уже в среду, 21 марта, рассмотрят в профильном комитете, а в случае успешного прохождения - в сессионном зале в четверг, 22 марта.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил о неопровержимых доказательствах того, что Н.Савченко лично планировала провести теракт в парламенте.

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