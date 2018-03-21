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Савченко може відвідувати засідання будь-якого комітету ВР – нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. На сьогоднішній день народний депутат України Надія Савченко має право відвідувати засідання будь-якого парламентського комітету. Про це в кулуарах парламентських комітетів заявив народний депутат України, член Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник.

“Верховна Рада своєю постановою включає до Комітету і своєю постановою може і виключити — цей процес не може працювати в один бік. В цьому питання крапку поставить суд — присутність Надії Савченко на Комітеті може розтлумачити виключно фактом того, що вона є народний депутат. Народний депутат має право бути присутнім на будь-якому засіданні комітету — голосувати вона не могла і не може. Якщо б вона принесла Ухвалу про заходи забезпечення позову, то можливо вона могла б продовжити роботу за умови, що цю Ухвалу опрацювало юридичне управління і дало свій висновок”, — підкреслила Вінник.

Нагадаємо, 21 березня народний депутат України Надія Савченко прийшла на засідання комітету ВР з питань національної безпеки і оборони.

Додамо, що народний депутат України Надія Савченко подала адміністративний позов до Верховного суду України про визнання недійсною і скасування постанови ВР про виключення її з комітету національної безпеки та оборони.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада проголосувала за виключення зі складу парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони народного депутата Надію Савченко.

При цьому інший комітет ВР - регламентний - збирається 22 березня перед пленарним засіданням парламенту розглянути поданням Генпрокурора на Савченко.

Українські Національні Новини

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