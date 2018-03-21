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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 13494 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Савченко может посещать заседания любого комитета ВР - нардеп

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КИЕВ. 21 марта. УНН. На сегодняшний день народный депутат Украины Надежда Савченко имеет право посещать заседания любого парламентского комитета. Об этом в кулуарах парламентских комитетов заявил народный депутат Украины, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, передает УНН.

"Верховная Рада своим постановлением включает в Комитет и своим постановлением может и исключить - этот процесс не может работать в одну сторону. В этом вопросе точку поставит суд - присутствие Надежды Савченко на Комитете может растолковать исключительно тот факт, что она является народным депутатом. Народный депутат имеет право присутствовать на любом заседании комитета - голосовать она не могла и не может. Если бы она принесла Постановление о мерах обеспечения иска, то возможно она могла бы продолжить работу при условии, что это Постановление обработало юридическое управление и дало свое заключение", - подчеркнула Винник.

Напомним, 21 марта народный депутат Украины Надежда Савченко пришла на заседание комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны.

Добавим, что народный депутат Украины Надежда Савченко подала административный иск в Верховный суд Украины о признании недействительной и отмене постановления ВР о исключении ее из комитета национальной безопасности и обороны.

Как сообщал УНН, Верховная Рада проголосовала за исключение из состава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны народного депутата Надежды Савченко.

При этом другой комитет ВР - регламентный - собирается 22 марта перед пленарным заседанием парламента рассмотреть представление генпрокурора на Савченко.

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