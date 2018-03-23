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Савченко буде під посиленим наглядом лікарів, якщо голодуватиме – Петренко

Савченко буде під посиленим наглядом лікарів, якщо голодуватиме – Петренко

Київ • УНН

 • 12484 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Народний депутат Надія Савченко, яку суд арештував на два місяці, буде під посиленим наглядом лікарів, якщо голодуватиме. Про таке заявив в ефірі "5 каналу" міністр юстиції України Павло Петренко, передає УНН.

На запитання ведучої, чи можуть Савченко примусово годувати, Петренко сказав: "Насправді є чіткий регламент поводження з тими затриманими, хто не вживає їжу. Вони мають доступ до лікарів, постійний медичний огляд і фактично забезпечення тим необхідним, щоб вона, будучу фактично в стані голодування, підтримувала свою життєздатність. Тому я думаю, що в цій ситуації, якщо буде йти мова про СІЗО СБУ, там фахівці медичну допомогу нададуть. Якщо мова йтиме про пенітенціарну систему, ми так само маємо відповідні регламенти і ми працюємо з цивільними лікарями, які включаються за станом здоров'я тієї особи, яка виявила бажання не вживати їжу".

Він також додав: "Коментувати, що у нас гірші умови, ніж в країні-агресорі, я б цього не робив, тому що в Росії немає ані суду, ані судової системи. Там визначають винного і ця особа відбуває десятки років покарання, як це відбувається з нашими політв'язнями".

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб для народного депутата Надії Савченко.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада напередодні позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.

У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

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