Савченко буде під посиленим наглядом лікарів, якщо голодуватиме – Петренко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Народний депутат Надія Савченко, яку суд арештував на два місяці, буде під посиленим наглядом лікарів, якщо голодуватиме. Про таке заявив в ефірі "5 каналу" міністр юстиції України Павло Петренко, передає УНН.
На запитання ведучої, чи можуть Савченко примусово годувати, Петренко сказав: "Насправді є чіткий регламент поводження з тими затриманими, хто не вживає їжу. Вони мають доступ до лікарів, постійний медичний огляд і фактично забезпечення тим необхідним, щоб вона, будучу фактично в стані голодування, підтримувала свою життєздатність. Тому я думаю, що в цій ситуації, якщо буде йти мова про СІЗО СБУ, там фахівці медичну допомогу нададуть. Якщо мова йтиме про пенітенціарну систему, ми так само маємо відповідні регламенти і ми працюємо з цивільними лікарями, які включаються за станом здоров'я тієї особи, яка виявила бажання не вживати їжу".
Він також додав: "Коментувати, що у нас гірші умови, ніж в країні-агресорі, я б цього не робив, тому що в Росії немає ані суду, ані судової системи. Там визначають винного і ця особа відбуває десятки років покарання, як це відбувається з нашими політв'язнями".
Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб для народного депутата Надії Савченко.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада напередодні позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.