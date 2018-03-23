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Савченко будет под усиленным наблюдением врачей, если будет голодать - Петренко

Савченко будет под усиленным наблюдением врачей, если будет голодать - Петренко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Народный депутат Надежда Савченко, которую суд арестовал на два месяца, будет под усиленным наблюдением врачей, если будет голодать. О таком заявил в эфире "5 канала" министр юстиции Украины Павел Петренко, передает УНН.

На вопрос ведущей, могут ли Савченко принудительно кормить, Петренко сказал: "На самом деле есть четкий регламент обращения с теми задержанными, кто не употребляет пищу. Они имеют доступ к врачам, постоянный медицинский осмотр и фактически обеспечения тем необходимым, чтобы она, будучи фактически в состоянии голодания, поддерживала свою жизнеспособность. Поэтому я думаю, что в этой ситуации, если будет идти речь о СИЗО СБУ, там специалисты медицинскую помощь окажут. Если речь пойдет о пенитенциарной системе, мы так же имеем соответствующие регламенты и мы работаем с гражданскими врачами, которые включаются по состоянию здоровья того лица, которое изъявило желание не употреблять пищу".

Он также добавил: "Комментировать, что у нас хуже условия, чем в стране-агрессоре, я бы этого не делал, потому что в России нет ни суда, ни судебной системы. Там определяют виновного и это лицо отбывает десятки лет наказания, как это происходит с нашими политзаключенными".

Напомним, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток для народного депутата Надежды Савченко.

Как сообщал УНН, Верховная Рада накануне лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

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