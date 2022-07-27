Саудівський принц відкрив футуристичне еко-місто з дзеркальним хмарочосом
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Футуристичний саудівський мегаполіс складатиметься з двох хмарочосів, що простягаються через смугу пустелі та гірської місцевості, повідомляє УНН.
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Паралельні структури хмарочосів у дзеркалах, що сягають 170 кілометрів, відомі під загальною назвою The Line, утворюють серце мегаполісу NEOM в Червоному морі.
Вперше анонсований у 2017 році, NEOM постійно викликав подив через пропоновані нововведення, такі як літаючі таксі та роботи-покоївки, навіть незважаючи на те, що архітектори та економісти сумнівалися в його здійсненні.
На презентації наслідний принц Саудівської Аравії представив ще більш амбітну концепцію, описавши утопію без автомобілів, яка стане найпридатнішим для життя містом на планеті на сьогоднішній день.
NEOM, біотехнологічний та цифровий центр, що розкинувся на площі понад 26 500 квадратних кілометрів, колись рекламувався як регіональна «Силіконова долина».
Офіційні особи раніше заявляли, що населення NEOM перевищить один мільйон, але принц Мохаммед сказав, що до 2030 року це число фактично сягне 1,2 мільйона, а до 2045 року зросте до дев'яти мільйонів. Мета на 2030 рік полягає в тому, щоб у королівстві проживало 50 мільйонів людей — наполовину саудівці та наполовину іноземці, порівняно з 34 мільйонами на сьогодні.
Відомо, що об'єкт буде на 100% харчуватися від поновлюваних джерел енергії та матиме «круглорічний помірний мікроклімат із природною вентиляцією».
Мешканці матимуть «всі повсякденні потреби» в межах п'яти хвилин ходьби, а також матимуть доступ до інших привілеїв, таких як відкриті лижні майданчики та «високошвидкісна залізниця із наскрізним транзитом у 20 хвилин».
Хоча NEOM діятиме відповідно до свого власного установчого закону, який все ще готується, офіційні особи Саудівської Аравії заявляють, що не планують скасовувати заборону на алкоголь у королівстві.
У NEOM вже працює аеропорт, і в травні влада оголосила, що він почне приймати регулярні рейси з Дубая.
За словами принца Мохаммеда, перша фаза проекту, яка триватиме до 2030 року, коштуватиме 1,2 трильйона саудівських риалів (приблизно 319 мільярдів доларів).