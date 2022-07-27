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Саудовский принц открыл футуристический эко-город с зеркальным небоскребом

Киев • УНН

 • 320137 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Футуристический саудовский мегаполис будет состоять из двух небоскребов, простирающихся через полосу пустыни и горной местности, сообщает УНН.

Детали

Параллельные структуры небоскребов в зеркалах, достигающие 170 километров, известны под общим названием The Line, образуют сердце мегаполиса NEOM в Красном море.

Впервые анонсированный в 2017 году, NEOM постоянно вызывал удивление из-за предлагаемых нововведений, таких как летающие такси и роботы-горничные, даже несмотря на то, что архитекторы и экономисты сомневались в его осуществлении.

На презентации наследный принц Саудовской Аравии представил еще более амбициозную концепцию, описав утопию без автомобилей, которая станет самым подходящим для жизни городом на планете на сегодняшний день.

NEOM, биотехнологический и цифровой центр, раскинувшийся на площади более 26 500 квадратных километров, когда-то рекламировался как региональная «Силиконовая долина».

Официальные лица ранее заявляли, что население NEOM превысит один миллион, но принц Мохаммед сказал, что к 2030 году это число фактически достигнет 1,2 миллиона, а к 2045 году вырастет до девяти миллионов. Цель на 2030 год состоит в том, чтобы в королевстве проживало 50 миллионов человек — наполовину саудовцы и наполовину иностранцы по сравнению с 34 миллионами на сегодня.

Известно, что объект будет на 100% питаться от возобновляемых источников энергии и будет иметь «круглогодичный умеренный микроклимат с естественной вентиляцией».

Жители будут иметь «все повседневные потребности» в пределах пяти минут ходьбы, а также доступ к другим привилегиям, таким как открытые лыжные площадки и «высокоскоростная железная дорога со сквозным транзитом в 20 минут».

Хотя NEOM будет действовать в соответствии со своим собственным учредительным законом, который все еще готовится, официальные лица Саудовской Аравии заявляют, что не планируют отменять запрет на алкоголь в королевстве.

В NEOM уже работает аэропорт, и в мае власти объявили, что он начнет принимать регулярные рейсы из Дубая.

По словам принца Мохаммеда, первая фаза проекта, которая продлится до 2030 года, будет стоить 1,2 триллиона саудовских риалов (примерно 319 миллиардов долларов).

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