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Саудівська Аравія перехопила ракету з Ємену

Саудівська Аравія перехопила ракету з Ємену

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Військові Саудівської Аравії перехопили балістичну ракету з Ємену, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

“Військово-повітряні сили Саудівської Аравії в п’ятницю, 1 грудня, перехопили балістичну ракету, випущену з території Ємену”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що ракета, імовірно, була запущена в напрямку провінції Ассирії, що на південному заході Саудівської Аравії.

Раніше телеканал “Аль-Масира”, близький до хусит, повідомив про успішне випробування балістичної ракети середньої дальності, яка була спрямована на військову мету в Саудівській Аравії. Ракета, за даними Аль-Масіров, влучила в ціль

Наразі немає інформації про постраждалих в результаті запуску і перехоплення, ракета була знищена.

Як повідомляв УНН, недавно Саудівська Аравія нанесла авіаудари по Ємену. 

 

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