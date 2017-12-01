Саудовская Аравия перехватила ракету из Йемена

“Военно-воздушные силы Саудовской Аравии в пятницу, 1 декабря, перехватили баллистическую ракету, выпущенную с территории Йемена”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что ракета, вероятно, была запущена в направлении провинции Ассирии, на юго-западе Саудовской Аравии.

Ранее телеканал “Аль-Масира”, близкий к хусит, сообщил об успешном испытании баллистической ракеты средней дальности, которая была направлена ​​на военные цели в Саудовской Аравии. Ракета, по данным Аль-Масиров, попала в цель.

Пока нет информации о пострадавших в результате запуска и перехвата, ракета была уничтожена.

Как сообщал УНН, недавно Саудовская Аравия нанесла авиаудары по Йемен в.