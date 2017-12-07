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САП зробила заяву про саботаж судом "газової справи" Онищенка

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Призначення судового засідання з розгляду клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування щодо підозрюваного у "газовій справі" народного депутата Олександра Онищенка на 16 січня наступного року повністю протирічить визначеним у КПК України завданням кримінального провадження, а саме забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду. Тож прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вирішили відкликати клопотання з метою його повторного подання до суду. Про це йдеться в оприлюдненій у четвер заяві САП, передає УНН.

"НАБУ здійснюється досудове розслідування, а САП – процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42015110000000121 від 19.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч.2 ст. 364 КК України", - нагадали у відомстві.

Як зазначається, 10 листопада цього року детектив за погодженням з прокурором відповідно до вимог ст. 297-2 КПК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваних у цьому кримінальному провадженні О.Онищенка та інших п'яти осіб, більшість з яких, за даними слідства, перебувають на території Російської Федерації.

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"На даний час, незважаючи на вимоги КПК України сплинув не тільки 10-денний строк розгляду клопотання, а й майже місячний. Наступне засідання з розгляду клопотання призначено на 16.01.2018, тобто через 2 місяці після звернення детектива до слідчого судді, а загалом у строк, що в 6 разів перевищує строк, відведений КПК на проведення зазначеної процесуальної дії. Призначення судового засідання через 2 місяці після надходження клопотання детектива призводить до явного та відвертого нехтування вимогами ст. 28 КПК України щодо проведення процесуальних дій у розумні строки, на дотриманні яких неодноразово акцентував в своїх рішеннях Європейський суд з прав людини", - сказано у заяві.

"Призначення судового засідання на 16.01.2018 повністю протирічить визначеним ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження, а саме забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду. За таких обставин, враховуючи неспроможність суду діяти у спосіб, визначений законом, прокурорами САП прийнято рішення про відкликання вищевказаного клопотання, з метою його повторного подання до суду", - заявили у САП.

"Поряд з цим можна спостерігати системний саботаж з боку судової системи у всіх епізодах так званої "газової справи", - додали у спеціалізованій прокуратурі.

Зокрема, за даними САП, слідчим суддею прийнято до розгляду та розглянуто скаргу адвоката в інтересах підозрюваного О.Онищенка на дії детектива НАБ України щодо звернення із клопотанням про його видачу, яке запитом Генеральної прокуратури було направлено компетентним органам Королівства Іспанія.

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"Незважаючи на те, що вказаний запит разом із клопотанням детектива було направлено ще у грудні 2016 року, лише зараз, коли розпочато розгляд судовими органами Іспанії питання про видачу Онищенка О.Р., адвокатом подано вказану скаргу на дії, що не оскаржуються, а слідчим суддею у свою чергу – частково задоволено вказану скаргу. Не дивує винесення такого рішення суддею, яка виносила непередбачене законом рішення про зобов’язання закрити кримінальне провадження №52015000000000009, у якому на даний час повідомлено про підозру Мартиненку М.В. та іншим особам. Вказане рішення було скасовано судом апеляційної інстанції, але 05.12.2017 НАБ України та прокурорами САП отримане чергове рішення даного слідчого судді вже у справі №42015110000000121 за підозрою Онищенка О.Р., яким слідчий суддя визнав дії детектива щодо звернення з клопотанням про видачу Онищенка О.Р. незаконними (справа №760/23052/17, провадження №1-кс/760/15448/17)", - вказали у відомстві.

"Навряд чи такі дії представників судової влади України сприятимуть авторитету нашої держави у міжнародній спільноті й зокрема у правових відносинах щодо видачі правопорушників, коли країна, в якої запитується правопорушник, вважає направлені їй документи належними, а окремий слідчий суддя через рік після їх направлення – ні", - заявили у САП.

Вказано, що це рішення оскаржено прокурором САП до суду апеляційної інстанції.

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"Разом з тим, у справі №52017000000000106 за обвинуваченням Постного В.М. та ще 7 осіб у заволодінні активами ПАТ "Укргазвидобування" у складі злочинної організації, після неможливості призначення запасного судді у зв’язку з відсутністю суддів у Солом’янському районному суді, клопотання прокурора у кримінальному провадженні, подане до апеляційного суду міста Києва про направлення справи до іншого суду було відхилено з мотивів того, що суд, після неможливості утворити колегію із залученням запасного судді, не "спробував ще раз". На думку прокурорів, вказані дії пов’язані із очікуванням призначення до Солом’янського районного суду відряджених терміном на 6 місяців суддів, а після спливу строку відрядження цих суддів, одного з яких визначать запасним у справі, її знов має бути відправлено на розподіл для визначення суддів і все почнеться спочатку", - вказано у заяві.

"Системне саботування судового розгляду справ, несвоєчасне виконання покладених чинним КПК України повноважень слідчого судді у кримінальних провадженнях за фактом заволодіння активами ПАТ "Укргазвидобування" зводить нанівець зусилля детективів та прокурорів, які працювали над зібранням доказової бази у вказаних справах з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності та досягнення мети кримінального провадження", - підсумували у САП.

Нагадаємо, суд переніс засідання у "газовій справі" Онищенка на 16 січня.

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