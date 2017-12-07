САП сделала заявление о саботаже судом "газового дела" Онищенко

"НАБУ осуществляется досудебное расследование, а САП - процессуальное руководство в уголовном производстве №42015110000000121 от 19.03.2015, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 , ч.2 ст. 364 УК Украины", - напомнили в ведомстве.

Как отмечается, 10 ноября этого года детектив по согласованию с прокурором в соответствии с требованиями ст. 297-2 УПК Украины обратился к следственному судье с ходатайством о проведении специального досудебного расследования в отношении подозреваемых в этом уголовном производстве А.Онищенко и других пяти человек, большинство из которых, по данным следствия, находятся на территории Российской Федерации.

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"В настоящее время, несмотря на требования УПК Украины, истек не только 10-дневный срок рассмотрения ходатайства, но и почти месячный. Следующее заседание по рассмотрению ходатайства назначено на 16.01.2018 года, то есть через 2 месяца после обращения детектива к следственному судье, а в целом в срок, что в 6 раз превышает срок, отведенный УПК на проведение указанного процессуального действия. Назначение судебного заседания через 2 месяца после поступления ходатайства детектива приводит к явному и откровенному пренебрежению требованиями ст.28 УПК Украины относительно проведения процессуальных действий в разумные сроки, на соблюдении которых неоднократно акцентировал в своих решениях Европейский суд по правам человека", - говорится в заявлении.

"Назначение судебного заседания на 16.01.2018 года полностью противоречит определенным ст.2 УПК Украины задачам уголовного производства, а именно обеспечению быстрого, полного и беспристрастного расследования и судебного разбирательства. При таких обстоятельствах, учитывая невозможность суда действовать в определенный законом способ, прокурорами САП принято решение об отзыве вышеуказанного ходатайства, с целью его повторного представления в суд", - заявили в САП.

"Наряду с этим можно наблюдать системный саботаж со стороны судебной системы во всех эпизодах так называемого "газового дела", - добавили в специализированной прокуратуре.

В частности, по данным САП, следственным судьей принято к рассмотрению и рассмотрено жалобу адвоката в интересах подозреваемого А.Онищенко на действия детектива НАБ Украины относительно обращения с ходатайством о его выдаче, которое по запросу Генеральной прокуратуры было направлено компетентным органам Королевства Испания.

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"Несмотря на то, что указанный запрос вместе с ходатайством детектива был направлен еще в декабре 2016 года, только сейчас, когда начато рассмотрение судебными органами Испании вопроса о выдаче Онищенко А.Р., адвокатом подана указанная жалоба на действия, которые не оспариваются, а следственным судьей в свою очередь - частично удовлетворено указанную жалобу. Не удивляет вынесение такого решения судьей, которая выносила непредусмотренное законом решение об обязательствах закрыть уголовное производство №52015000000000009, в котором в настоящее время сообщено о подозрении Мартыненко Н.В. и другим лицам. Указанное решение было отменено судом апелляционной инстанции, но 05.12.2017 года НАБ Украины и прокурорами САП получено очередное решение данного следственного судьи уже по делу №42015110000000121 по подозрению Онищенко А.Р., которым следственный судья признал действия детектива по обращению с ходатайством о выдаче Онищенко А.Р. незаконными (дело №760/23052/17 производства №1-кс/760/15448/17)", - указали в ведомстве.

"Вряд ли такие действия представителей судебной власти Украины будут способствовать авторитету нашего государства в международном сообществе и в частности в правовых отношениях по выдаче правонарушителей, когда страна, в которой запрашивается правонарушитель, считает направленные ей документы надлежащими, а отдельный следственный судья через год после их направления - нет", - заявили в САП.

Указано, что это решение обжаловано прокурором САП в суд апелляционной инстанции.

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"Вместе с тем, в деле №52017000000000106 по обвинению Постного В.М. и еще 7 человек в завладении активами ПАО "Укргаздобыча" в составе преступной организации, после невозможности назначения запасного судьи в связи с отсутствием судей в Соломенском районном суде, ходатайство прокурора в уголовном производстве, поданное в апелляционный суд города Киева о направлении дела в другой суд было отклонено по мотивам того, что суд, после невозможности создать коллегию с привлечением запасного судьи, не "попытался еще раз". По мнению прокуроров, такие действия связаны с ожиданием назначения в Соломенский районный суд командированных сроком на 6 месяцев судей, а по истечении срока командировки этих судей, одного из которых определят запасным в деле, он снова должен быть отправлен на распределение для определения судей и все начнется сначала", - указано в заявлении.

"Системный саботаж судебного рассмотрения дел, несвоевременное выполнение возложенных действующим УПК Украины полномочий следственного судьи по уголовным производствам по факту завладения активами ПАО "Укргаздобыча" сводит на нет усилия детективов и прокуроров, которые работали над собранием доказательной базы в указанных делах с целью привлечения виновных лиц к уголовной ответственности и достижения цели уголовного производства", - подытожили в САП.

Напомним, суд перенес заседание по "газовому делу" Онищенко на 16 января.