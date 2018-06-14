САП притягне до суду заступника прокурора за хабар 5 тисяч доларів

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Скеровано до суду обвинувальний акт з угодами про визнання винуватості у кримінальному провадженні за підозрою у отриманні хабара 5 тисяч доларів заступника прокурора Вінницької області. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook, передає УНН

“8 червня цього року прокурори САП затвердили та скерували до суду обвинувальний акт з угодами про визнання винуватості у кримінальному провадженні за підозрою заступника прокурора Вінницької області, адвоката та підприємця у одержанні неправомірної вигоди у розмірі 5 тисяч доларів США за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави”, — йдеться у повідомленні.

Завдяки проведеним детективами НАБУ за матеріалами СБУ слідчим діям, було з’ясовано, що вказані особи за попередньою змовою отримали від заявника 5 тисяч доларів США за сприяння у непритягненні його до відповідальності за самовільне зайняття земельних ділянок.

При передачі грошових коштів від адвоката заступникові прокурора області їх було затримано “на гарячому”.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Як зазначається,  обвинувальний  акт у справі передали для судового розгляду до Вінницького міського суду 8 червня 2018 року.

Нагадаємо, 13 червня на Черкащині прокурор і адвокат попалися на хабарі 8 тисяч доларів.

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