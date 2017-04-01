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Санкції США залишатимуться, поки Москва не припинить дії, які стали їх причиною - Р.Тіллерсон

Санкції США залишатимуться, поки Москва не припинить дії, які стали їх причиною - Р.Тіллерсон

Київ • УНН

 • 14960 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Держсекретар США Рекс Тіллерсон під час комісії “НАТО-Україна” засудив російську агресію щодо України, передає УНН з посиланням прес-центр посольства України у США.

Українська сторона висловила вдячність Сполученим Штатам за незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, підтверджену Державним секретарем Рексом Тіллерсоном під час засідання Комісії “Україна-НАТО”.

Так, США продовжать консолідацію міжнародних зусиль задля притягнення Росії до відповідальності за порушення ключових принципів міжнародного права і підривання усталеної системи безпеки в Європі.

Згідно з позиції Р.Тіллерсона: “Санкції США залишатимуться в силі, поки Москва не припинить дії, які стали причиною наших санкцій”.

Зазначають, що незважаючи на російську агресію, Україна досягла прогресу у внутрішній політиці. Також У США привітали нещодавні успішні реформи, зокрема зусилля у боротьбі з корупцією.

“Із занепокоєнням відзначаємо численні обстріли цивільної інфраструктури очолюваними РФ сепаратистами, закликаємо Росію вплинути на них, щоб зупинити насильство,” — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УННдержсекретар США у штаб-квартирі НАТО засудив російську агресію в Україні.

Українські Національні Новини

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