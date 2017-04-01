Санкції США залишатимуться, поки Москва не припинить дії, які стали їх причиною - Р.Тіллерсон
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Держсекретар США Рекс Тіллерсон під час комісії “НАТО-Україна” засудив російську агресію щодо України, передає УНН з посиланням прес-центр посольства України у США.
Українська сторона висловила вдячність Сполученим Штатам за незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, підтверджену Державним секретарем Рексом Тіллерсоном під час засідання Комісії “Україна-НАТО”.
Так, США продовжать консолідацію міжнародних зусиль задля притягнення Росії до відповідальності за порушення ключових принципів міжнародного права і підривання усталеної системи безпеки в Європі.
Згідно з позиції Р.Тіллерсона: “Санкції США залишатимуться в силі, поки Москва не припинить дії, які стали причиною наших санкцій”.
Зазначають, що незважаючи на російську агресію, Україна досягла прогресу у внутрішній політиці. Також У США привітали нещодавні успішні реформи, зокрема зусилля у боротьбі з корупцією.
“Із занепокоєнням відзначаємо численні обстріли цивільної інфраструктури очолюваними РФ сепаратистами, закликаємо Росію вплинути на них, щоб зупинити насильство,” — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, держсекретар США у штаб-квартирі НАТО засудив російську агресію в Україні.