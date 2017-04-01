Санкции США будут оставаться, пока Москва не прекратит действия, которые стали их причиной - Р.Тиллерсон

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 67220 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108561 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166449 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122118 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119964 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114314 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105424 просмотра

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103774 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 31 марта. УНН. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время комиссии "НАТО-Украина" осудил российскую агрессию в отношении Украины, передает УНН со ссылкой пресс-центр посольства Украины в США.

Украинская сторона выразила благодарность Соединенным Штатам за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, подтвержденную Государственным секретарем Рексом Тиллерсон во время заседания Комиссии "Украина-НАТО".

Так, США продолжат консолидацию международных усилий для привлечения России к ответственности за нарушение ключевых принципов международного права и подрыв сложившейся системы безопасности в Европе.

Согласно позиции Р.Тиллерсон: "Санкции США будут оставаться в силе, пока Москва не прекратит действия, которые стали причиной наших санкций".

Отмечают, что несмотря на российскую агрессию, Украина достигла прогресса во внутренней политике. Также в США поздравили недавние успешные реформы, в частности усилия в борьбе с коррупцией.

"С беспокойством отмечаем многочисленные обстрелы гражданской инфраструктуры возглавляемыми РФ сепаратистами, призываем Россию повлиять на них, чтобы остановить насилие", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, госсекретарь США в штаб-квартире НАТО осудил российскую агрессию в Украине.

Украинские Национальные Новости

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