Санкции США будут оставаться, пока Москва не прекратит действия, которые стали их причиной - Р.Тиллерсон
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время комиссии "НАТО-Украина" осудил российскую агрессию в отношении Украины, передает УНН со ссылкой пресс-центр посольства Украины в США.
Украинская сторона выразила благодарность Соединенным Штатам за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, подтвержденную Государственным секретарем Рексом Тиллерсон во время заседания Комиссии "Украина-НАТО".
Так, США продолжат консолидацию международных усилий для привлечения России к ответственности за нарушение ключевых принципов международного права и подрыв сложившейся системы безопасности в Европе.
Согласно позиции Р.Тиллерсон: "Санкции США будут оставаться в силе, пока Москва не прекратит действия, которые стали причиной наших санкций".
Отмечают, что несмотря на российскую агрессию, Украина достигла прогресса во внутренней политике. Также в США поздравили недавние успешные реформы, в частности усилия в борьбе с коррупцией.
"С беспокойством отмечаем многочисленные обстрелы гражданской инфраструктуры возглавляемыми РФ сепаратистами, призываем Россию повлиять на них, чтобы остановить насилие", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, госсекретарь США в штаб-квартире НАТО осудил российскую агрессию в Украине.