Самовідданість українців не має меж і творить історію: Зеленський в День пам'яті Героїв Небесної Сотні

Президент Володимир Зеленський в День пам'яті Героїв Небесної Сотні наголосив, що 10 років тому українці вирішили раз і назавжди, що хочуть й будуть жити лише у європейській державі. Все це 10 років тому для народу було стимулом боротись. Все це є стимулом і сьогодні, передає УНН.

Сьогодні Україна вшановує пам’ять про подвиг Героїв Небесної Сотні. Пам’ять про те, як українці вміють виборювати власну свободу. Пам’ять про те, що наша єдність не має противника, здатного її перемогти. Що самовідданість українців не має меж і творить історію. 10 років тому українці вирішили раз і назавжди: ми хочемо й будемо жити лише у європейській державі. Все це 10 років тому для народу було стимулом боротись - сказав Зеленський.

Він наголосив, що все це є стимулом нас українців і сьогодні. "Захищати свою землю. Захищати свою свободу. Захищати своє завтра. Захищати свою Україну. Слава Україні!", - наголосив Зеленський.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні та наголосив, що проти беззбройної Небесної Сотні були кулі. Тепер – це ракети, дрони та армії. Але десять років тому українці встояли й далі стоїмо.