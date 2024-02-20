Самоотверженность украинцев не имеет границ и творит историю: Зеленский в День памяти Героев Небесной Сотни: Зеленский в День памяти Героев Небесной Сотни
Киев • УНН
В годовщину Героев Небесной Сотни Президент Зеленский почтил их память и подчеркнул, что украинцы сегодня продолжают защищать свою землю, свободу и будущее, так же, как и протестующие десять лет назад против насилия.
Президент Владимир Зеленский в День памяти Героев Небесной Сотни отметил, что 10 лет назад украинцы решили раз и навсегда, что хотят и будут жить только в европейском государстве. Все это 10 лет назад для народа было стимулом бороться. Все это является стимулом и сегодня, передает УНН.
Сегодня Украина чтит память о подвиге Героев Небесной Сотни. Память о том, как украинцы умеют бороться за собственную свободу. Память о том, что наше единство не имеет противника, способного его победить. Что самоотверженность украинцев не имеет границ и творит историю. 10 лет назад украинцы решили раз и навсегда: мы хотим и будем жить только в европейском государстве. Все это 10 лет назад для народа было стимулом бороться
Он отметил, что все это является стимулом нас украинцев и сегодня. "Защищать свою землю. Защищать свою свободу. Защищать свое завтра. Защищать свою Украину. Слава Украине!", - подчеркнул Зеленский.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни и отметил, что против безоружной Небесной Сотни были пули. Теперь - это ракеты, дроны и армии. Но десять лет назад украинцы устояли и дальше стоим.
Самоотверженность украинцев не имеет границ и творит историю: Зеленский в День памяти Героев Небесной Сотни: Зеленский в День памяти Героев Небесной Сотни
В годовщину Героев Небесной Сотни Президент Зеленский почтил их память и подчеркнул, что украинцы сегодня продолжают защищать свою землю, свободу и будущее, так же, как и протестующие десять лет назад против насилия.
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