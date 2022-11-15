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Саміт G20: прем'єр Британії Сунак засудив "варварську війну" росії проти України

Саміт G20: прем'єр Британії Сунак засудив "варварську війну" росії проти України

Київ • УНН

 • 3898070 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час саміту G20 засудив "варварську війну" росії проти України, пише УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Прем'єр-міністр Великої Британії виступив із коментарями на першому засіданні G20 у вівторок, розкритикувавши відсутність російського президента на переговорах на індонезійському острові Балі.

"Примітно, що путін не вважав за можливе приєднатися до нас тут, - сказав він. - Можливо, якби він це зробив, ми могли б почати розбиратися".

Сунак заявив, що росія має "піти з України та покласти край цій варварській війні".

"Велика Британія відкидає цю агресію. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", - зазначив він.

Сунак також дорікнув росії, заявивши, що "країни не повинні вторгатися до своїх сусідів".

"Це дуже просто - країни не повинні вторгатися в сусідні країни, вони не повинні нападати на цивільну інфраструктуру та цивільне населення і не повинні загрожувати ядерною ескалацією", - сказав він.

За повідомленням британського уряду, Сунак під час саміту G20 домовився зміцнити глобальну продовольчу та енергетичну безпеку шляхом: зменшення можливостей росії використовувати енергію як зброю, прискорення глобального переходу до чистої енергії, інвестиції в стійке продовольство.

Як повідомляється, під час саміту Сунак підтвердить фінансову підтримку України з боку Великої Британії.

Доповнення

путін направив на переговори замість себе міністра закордонних справ рф сергія лаврова.

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