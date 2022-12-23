Самець панди у нідерландському зоопарку виявився самкою
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Дворічна гігантська панда в нідерландському зоопарку викликала переполох, виявившись самкою, а не самцем, як передбачалося спочатку, інформує УНН.
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Відкриття у зоопарку Оувехандс було зроблено під час планового медичного огляду Фань Сін, першої гігантської панди, що народилася у Нідерландах.
Менеджер зоопарку підтвердив цю новину на національному телебаченні пізно ввечері в четвер.
"Фань Сін здивував нас, - сказав Хосе Кок у заяві, опублікованій зоопарком після ефірного інтерв'ю. - Для нас стать була просто фактом, який ми хотіли перевірити під час огляду під наркозом, щоб бути впевненими".
Через кілька місяців після народження панда пройшла коротке медичне обстеження, яке необхідно провести швидко, щоб маля могло возз'єднатися зі своєю матір'ю.
Але Кок сказав, що визначення статі у дитинчати панди без анестезії утруднене.
"Ми були настільки переконані, що дитина була чоловічої статі, що ніколи не сумнівалися в цьому", - додав він.
Фан Сін народилася 1 травня в сім'ї двох гігантських панд - мами Ву Вень і тата Сін Я, яких Китай віддав в оренду Нідерландам у 2017 році на 15 років.
Її ім'я стало відоме у жовтні. Фан Сін - це відсилка до китайського імені художника Вінсента Ван Гога, а "Сін" означає зірка, посилання до знаменитої картини Ван Гога "Зоряна ніч".
Незабаром панду буде відправлено назад до Китаю, як і планувалося, в рамках міжнародної програми розведення.
У 2016 році гігантські панди були виключені з Червоного списку видів Міжнародного союзу охорони природи, що зникають.