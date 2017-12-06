Саакашвілі не може бути запрошений на допит – адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Оскільки екс-президенту Грузії та екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі досі не вручили підозру, він не може з'явитися на допит до прокуратури. Про це на брифінгу повідомив його адвокат Руслан Чорнолуцький, передає УНН.
"Саакашвілі не вручили підозру, у нього немає статусу підозрюваного. Він не може бути запрошений на допит", - заявив Р.Чорнолуцький.
Крім того, адвокат заявив, що оголошення М.Саакашвілі в розшук також незаконне, оскільки він не є підозрюваним або затриманим.
Також, за його словами, під час обшуку у квартирі могли бути підкинуті "незаконні і компрометуючі речі".
Як повідомляв УНН, Генпрокурор Юрій Луценко закликав Саакашвілі вранці 6 грудня прийти до СБУ для вручення підозри.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.