Саакашвили не может быть приглашен на допрос - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Поскольку экс-президенту Грузии и экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили до сих пор не вручили подозрение, он не может явиться на допрос в прокуратуру. Об этом на брифинге сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий, передает УНН.
"Саакашвили не вручили подозрение, у него нет статуса подозреваемого. Он не может быть приглашен на допрос", - заявил Р.Чорнолуцкий.
Кроме того, адвокат заявил, что объявление М.Саакашвили в розыск также незаконно, поскольку он не является подозреваемым или задержанным.
Также, по его словам, во время обыска в квартире могли быть подброшены "незаконные и компрометирующие вещи".
Как сообщал УНН, Генпрокурор Юрий Луценко призвал Саакашвили утром 6 декабря прийти в СБУ для вручения подозрения.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.