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С.Заліщук про "Дождь": не бачу можливості залишити російський Крим в українському ефір

С.Заліщук про "Дождь": не бачу можливості залишити російський Крим в українському ефір

Київ • УНН

 • 11957 перегляди

КИЇВ. 14 січня. УНН. Знаю багатьох журналістів каналу "Дождь" особисто, і вважаю їх справжніми героями. Розумію, що зображення Криму як України може спричинити закриття каналу "Дождь", але як представник української влади не бачу можливості залишити російський Крим в українському ефірі. Про це написала народний депутат України Світлана Заліщук на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"ФрідомХауз назвав цензурою заборону трансляції телеканалу Дождь в Україні. Я б хотіла побачити, як американські канали транслюють російські опозиційні медіа, які зображають Аляску як частину Росії. Це просто не-мо-жли-во", - зазначила нардеп.

За словами С.Заліщук, на шальках рішення: український закон і повага до нашої територіальної цілісності проти поваги до опозиційного російського голосу. Проте на її думку, Нацрада ухвалила складне, але правильне рішення.

"Я знаю багатьох журналістів каналу особисто, і вважаю їх справжніми героями. Я розумію, що зображення Криму як України може спричинити закриття каналу Дождь. Але як представник української влади не бачу можливості залишити російський Крим в українському ефірі", - додала вона.

Разом з тим, нардеп наголосила, що "заборона трансляції каналу в українських медіа не забере в мене та вірних глядачів можливості дивитися програми Дождя в Інтернеті".

"Проти нас воює Росія, ми захищаємося. Саме так варто оцінювати рішення Нацради", - резюмувала С.Заліщук.

Нагадаємо, Комітет захисту прав журналістів закликав Україну дозволити мовлення "Дождя".

Раніше, 13 січня, американська неурядова організація Freedom House назвала актом цензури заборону мовлення в Україні російського телеканалу “Дождь”.

Як повідомляв УНН, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення заборонила телеканал “Дождь” у кабельних мережах.

Українські Національні Новини

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