С.Залищук о "Дожде": не вижу возможности оставить российский Крым в украинском эфире
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Знаю многих журналистов канала "Дождь" лично, и считаю их настоящими героями. Понимаю, что изображение Крыма как Украины может повлечь закрытие канала "Дождь", но как представитель украинской власти не вижу возможности оставить российский Крым в украинском эфире. Об этом написала народный депутат Украины Светлана Залищук на своей странице в Facebook, передает УНН.
"ФридомХауз назвал цензурой запрет трансляции телеканала Дождь в Украине. Я бы хотела увидеть, как американские каналы транслируют российские оппозиционные СМИ, которые изображают Аляску как часть России. Это просто не-во-змо-жно", - отметила нардеп.
По словам С.Залищук, на весах решение: украинский закон и уважение к нашей территориальной целостности против уважения к оппозиционному российскому голосу. Однако по ее мнению, Нацсовет принял сложное, но правильное решение.
"Я знаю многих журналистов канала лично, и считаю их настоящими героями. Я понимаю, что изображение Крыма как Украины может повлечь закрытие канала Дождь. Но как представитель украинской власти не вижу возможности оставить российский Крым в украинском эфире", - добавила она.
Вместе с тем, нардеп подчеркнула, что "запрет трансляции канала в украинских медиа не заберет у меня и верных зрителей возможности смотреть программы Дождя в Интернете".
"Против нас воюет Россия, мы защищаемся. Именно так следует оценивать решение Нацсовета", - резюмировала С.Залищук.
Напомним, Комитет защиты прав журналистов призвал Украину разрешить вещание "Дождя".
Ранее, 13 января, американская неправительственная организация Freedom House назвала актом цензуры запрет вещания в Украине российского телеканала "Дождь".
Как сообщал УНН, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания запретил телеканал "Дождь" в кабельных сетях.