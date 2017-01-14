С.Залищук о "Дожде": не вижу возможности оставить российский Крым в украинском эфире

КИЕВ. 14 января. УНН. Знаю многих журналистов канала "Дождь" лично, и считаю их настоящими героями. Понимаю, что изображение Крыма как Украины может повлечь закрытие канала "Дождь", но как представитель украинской власти не вижу возможности оставить российский Крым в украинском эфире. Об этом написала народный депутат Украины Светлана Залищук на своей странице в Facebook, передает УНН.