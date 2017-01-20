С.Полторак подякував Британії за підтримку України у протидії російській агресії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак подякував з питань оборони Великої Британії Майклу Феллону за увагу, яку Велика Британія разом із союзниками по Альянсу приділяє Україні, особливо в контексті протидії російській агресії. Про це УНН повідомили у прес-службі Міноборони України.
Сьогодні, 20 січня, відбулася зустріч Міністра оборони України генерала армії України Степана Полторака з Державним секретарем з питань оборони Великої Британії Майклом Феллоном, який прибув з офіційним візитом до України.
Міністр оборони України подякував Державному секретарю за увагу, яку Велика Британія разом із союзниками по Альянсу приділяє Україні, особливо в контексті протидії російській агресії.
Також він наголосив, що керівництво нашої держави приділяє першочергову увагу розвитку відносин з Великою Британією, та подякував за воєнно-політичну та практичну підтримку, яка постійно надається в різних форматах.
У ході зустрічі сторони обговорили ситуацію на сході України та хід реалізації оборонної реформи.