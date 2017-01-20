С.Полторак поблагодарил Британию за поддержку Украины в противодействии российской агрессии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак поблагодарил Государственного секретаря по вопросам обороны Великобритании Майкла Фэллона за внимание, которое Великобритания вместе с союзниками уделяет Украине, особенно в контексте противодействия российской агрессии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.
Сегодня, 20 января, состоялась встреча Министра обороны Украины генерала армии Украины Степана Полторака с Государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Майклом Фэллоном, который прибыл с официальным визитом в Украину.
Министр обороны Украины поблагодарил Государственного секретаря за внимание, которое Великобритания вместе с союзниками уделяет Украине, особенно в контексте противодействия российской агрессии.
Также он подчеркнул, что руководство нашего государства уделяет первоочередное внимание развитию отношений с Великобританией, и поблагодарил за военно-политическую и практическую поддержку, которая постоянно оказывается в различных форматах.
В ходе встречи стороны обсудили ситуацию на востоке Украины и ход реализации военной реформы.